10/17 各報重點新聞一覽

2017-10-17 06:17

自由時報

3太陽能廠大合併 不再為中國代工

昱晶、昇陽及新日光等三家上市櫃太陽能業者昨宣布「三合一」合併案，合併後更名為聯合再生能源，產能有機會挑戰全球第二大太陽能電池業者。新日光董事長洪傳獻強調，合併是要打造新的「贏」運模式，不再成為中國代工廠！他坦言，半年前開始醞釀此合併案，且前提是「政府支持（注資）」情況下，邀請同業參與整併計畫，未來也希望其他業者加入。

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救國團主任薪水18萬

民進黨立委吳玉琴昨在立法院內政委員會質詢爆料，救國團主任薪水比照部長級，月薪逼近十八萬元，年終獎金甚至達五個月，可領到八十幾萬元，「以後小孩的夢想志向都要寫說，長大要去當救國團主任」！

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助越工落葉歸根》台灣人愛心湧入 越工子激動落淚

愛不分國界！越南勞工陳玉順熱心助人，為自己找到身故後返鄉路一事，經本報獨家披露後，各界愛心昨日不斷湧入、紛紛捐款要幫他完成後事，兒子陳玉明感動得淚流滿面，直呼：「這份恩情，將永遠謹記在心！」

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蘋果日報

《蘋果》前進洛興雅 73萬難民悲慘逃屠殺

洛興雅人自8月25日起，因緬甸軍遭民兵組織「洛興雅救世軍」偷襲，展開報復殺害洛興雅平民，導致大批洛興雅人逃至孟加拉，但緬甸領導人翁山蘇姬視若無睹，遭到國際譴責。《蘋果》出動採訪團隊前往孟加拉、緬甸等地採訪13天，直擊難民逃亡、生存的現況，帶讀者了解這場21世紀來最嚴重的人道危機。

《蘋果》踢爆 濕地學會收300萬 護中油

台灣中油計劃開發第三天然氣接收站，恐破壞桃園大潭藻礁及一級保育野生動物柴山多杯孔珊瑚，逾百名生態學者連署捍衛，而台灣濕地學會提出珊瑚可降級，甚至呼籲可犧牲一小塊藻礁讓中油撥經費研究，遭環團質疑是中油門神，學會則否認受中油委託。《蘋果》獨家取得學會被查稅資料，發現其理事長林幸助的確間接收受來自中油300萬元計劃經費，形同「球員兼裁判」。

聯合報

林聰賢「新構想」…年輕人打工度假 改善農業缺工

政府鼓勵青農回鄉欲翻轉農業，但除了缺地、缺錢，農業缺工更一直是國內農村一大問題。面對青農對農村缺工的關切，農委會主委林聰賢昨天表示，除了發展省工機械，農委會也會跟勞動部合作，讓中高年齡失業者進到農村當農工；他並拋出新構想指出，很多台灣年輕人去澳洲打工度假，「台灣為什麼不行呢？」將跟教育部、勞動部協調可行性。

空汙費明年大幅擴徵 估將進帳12億元

秋冬空汙嚴重，聯合報昨報導「減碳台灣．還我呼吸權」專題，其中開徵廿餘年的空氣汙染防制費，遭學者、環團批評「越徵空氣越糟」，環保署昨召開記者會，宣布未來空汙防制將有重大變革，固定汙染源空汙費徵收細目不再限於硫氧、氮氧化物，將擴大把懸浮微粒、細懸浮微粒、戴奧辛、鉛、鎘等重金屬都納入，預計每年可加收十二億元。

中國時報

免簽大放送 國門不設防

繼開放泰國免簽證後，外交部昨再宣布自11月起試辦菲律賓來台14天免簽證。蔡政府執政以來，為拓展國際關係及彌補兩岸關係不佳而導致的陸客大減，去年起開始對包括巴拉圭在內的11個拉丁美洲邦交國、泰國及即將開放的菲律賓，以一連串的「免簽大放送」大打外交戰，並試圖藉著東南亞旅客填補減少的陸客客源。

美韓軍演登場 斬首部隊出擊

美國與南韓兩國海軍16日起到20日，在朝鮮半島東、西部海域，舉行海上大規模聯合軍事演習。南韓國防消息人士更透露，美軍參演的「雷根號」航空母艦打擊群麾下核動力潛艦，載有執行對北韓「斬首行動」的美軍特種部隊。美與南韓的強勢軍事舉動，恐再刺激平壤當局採取挑釁作為。