東北風報到！北、東轉雨有秋意 中南部仍悶熱

今天北部及東北部又轉為有短暫陣雨的天氣，白天高溫降至26至29度，和昨天相比有超過5度的降幅。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-17 06:22

〔即時新聞／綜合報導〕今天（17日）北部及東北部又轉為有短暫陣雨的天氣，白天高溫降至26至29度，和昨天相比有超過5度的降幅，低溫則略降到24至25度，相當有秋天的感覺，其他地區的天氣、溫度受東北風影響較小。

中央氣象局指出，今天北部、東北部又轉為有雨、溫度略降，中南部則維持多雲到晴，僅近山區午後有雷陣雨，白天高溫仍有32至33度，中午前後仍有點悶熱，清晨或夜間才稍有涼意；花東地區則是多雲偶有短暫陣雨，溫度介於25至31度間。

空氣品質方面，今天高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，由於東北風南下，沿海地區及各外島的風力也將明顯增強，風浪也轉大，下午起嘉義以北、東南部、恆春半島及澎金馬沿海將有9至10級強陣風。至於颱風部分，第21號颱風蘭恩凌晨2點時中心位置距離鵝鑾鼻東南方約2000公里，預計週末將逐漸朝琉球海域接近，目前資料顯示颱風直接侵襲台灣的機會較低。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 26 26 ~ 31 27 ~ 31 25 ~ 30

今天北部、東北部又轉為有雨、溫度略降，中南部則維持多雲到晴，僅近山區午後有雷陣雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）