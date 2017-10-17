大突破 首度觀測到中子星相撞釋重力波

2017-10-17 01:52

〔中央社〕科學家興奮宣布，首度觀測到兩個密度極高的中子星碰撞產生重力波和光，再次驗證大科學家愛因斯坦廣義相對論中重力波以光速傳播的預言，這類碰撞也是宇宙至少半數黃金的來源。

英國「衛報」（Guardian）報導，這兩個中子星是在1億3000萬年前碰撞，設在美國華盛頓州與路易斯安那州的雷射干涉重力波天文台（LIGO）觀測站，以及義大利的處女座干涉儀（Virgo），在8月間首度觀測到這次碰撞產生的重力波。

大約兩秒鐘後，地球和太空中的觀測站又偵測到以伽瑪射線形式傳來的光，分析顯示可能來自相同來源。

科學家表示，這些重要的觀測結果解決了一些存在已久的謎題，揭露了地球與宇宙其他地方重金屬的來源，也破解了衛星偵測到神秘輻射爆發脈衝的來源。

這次碰撞產生了巨大的火球，發出的震波和閃光經歷1億3000萬光年旅程後，於8月17日被地球上的觀測設施捕捉到。這些研究機構今天同時在全球各地舉行記者會宣布此事，同時在頂尖學術刊物發表十餘份科學研究報告。

法國國家科學研究中心（CNRS）共同觀測到這些現象的專家穆爾斯（Benoit Mours）告訴法新社：「我們見證了歷史在我們眼前展開：兩個中子星越靠越近，繞著彼此轉得越來越快，然後碰撞在一起，碎片四射。」

最令人驚訝的是，這次的觀測數據終於揭揭露了宇宙中大多數的黃金、白金、水銀和其他重元素究竟來自何處。

這些研究團隊表示，太空望遠鏡發現證據顯示，星體碰撞產生了這些物質。科學界長期以來有此懷疑，如今終於證實。

參與這次觀測的美國LIGO物理學家沙頓（Patrick Sutton）說：「非常明顯，宇宙中的重元素有很大部分，也許一半，也許更多，確實是在發生這類碰撞時產生。」

中子星是巨大的恆星燃料耗盡後爆炸和死亡剩下的壓縮核心。直徑約20公里的中子星質量就略勝我們的太陽，輻射和密度都極高，上面的一小塊物質重量就有如聖母峰。

先前就有理論指出，這樣兩個星體合在一起，將在時空中產生名為重力波的漣漪，還會出現高能輻射的閃光，稱為伽瑪射線爆發。

法新社報導，觀測機構8月17日目睹了這兩種現象，時間只差1.7秒，來源都是九頭蛇星座（Hydra）的同一個點。

LIGO另一位專家舒梅克（David Shoemaker）說：「訊號太漂亮了，不可能是別的。」

全球各地超過70個地面與太空觀測站的數千科學家努力多年，才獲得這項成果。

卡地夫大學（Cardiff University）物理與天文學院的專家沙夏普拉卡希（Bangalore Sathyaprakash）說：「這次事件象徵觀測天文學的轉捩點，將促成珍貴的科學研究成果。」

這項觀測發現也再度彰顯德國物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）的成就，他在超過100年前就率先預測重力波的存在。

共創LIGO的先驅巴利許（Barry Barish）、索恩（Kip Thorne）和魏斯（Rainer Weiss）本月才因觀測到重力波榮獲諾貝爾物理學獎。若非他們的努力，也不可能有這次的觀測成果。

LIGO科學家2015年9月首度觀測到重力波，在此之前共僅觀測到4次，這次是第5次，卻是首次觀測到中子星碰撞融合所產生的重力波。先前4次都是出自黑洞的碰撞，反應更為激烈，但不像中子星相撞會產生光線。