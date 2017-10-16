別再被騙了！一張圖讓你秒懂和牛等級

2017-10-16 22:21

〔記者王捷／台南報導〕日本和牛睽違14年終於解禁，不過訪間有業者打著「和牛」名號，事實上卻賣澳洲、美國牛，還有業者踢爆，店家拿劣質牛肉充當和牛；飯店業者說，其實正港和牛等級是從A1到A5，「和牛中的和牛」還要注意脂肪分布的級數，脂肪分交錯等級BMS（Beef Marbling Standard，簡稱BMS）又分成12等，因此頂級和牛就是A5等加上BMS12等，相當稀有，消費者要睜亮眼睛才不會花了大錢又受騙。

日本和牛隔了14年解禁，讓消對和牛很陌生，分級也是霧煞煞，有人說15級才是好牛、又有人說9+以上才是，飯店業者說，其實市面上有澳洲和牛、美國和牛以及解禁的日本和牛，分級都有所不同。

先從「和牛」這個名稱說起，日本和牛強調血統純正，定義是「大和民族的牛」，一隻和牛甚至要追溯三代，才能被認定是純正的和牛，而澳、美推出的和牛，則是引進日本和牛到美、澳繁殖因此得名。

澳洲和牛等級分為M4到M12，以M12最高、美國和牛則分為Gold 為最高等級、Black為次高、Silver是第三名個等級，市面上常聽到「A5和牛」，A5就是指和牛的等級。

日本和牛共分為A、B、C3個等級，是以背肉中心面積、腹部肉的厚度、皮下脂肪的厚度、半枝肉的重量4個項目做評比，A是高級、B是標準，C是較低。

A、B、C三級又以脂肪比例、紋理、顏色、光澤嫩度，以1到5分做評分，5分是最高、1分是最低；而依據脂肪紋理及分布的BMS等級共有12等，例如知名的熊本和牛，要BMS6等以上被稱為和牛之王「和王」。

業者指出，日本和牛通常要養到30個月到35個月才好吃，但台灣法令，擔心30個月以上的牛隻是狂牛症的好發期，因此規定只能進口30個月以下的牛肉，仔牛還沒長大就要進口來台灣，要符合和牛嚴苛的分類條件，又要符合法令，讓和牛數量銳減、價格相對提高，訪間常標榜的「A5和牛」事實上可能沒這麼多，在吃和牛前可要細細分辨。