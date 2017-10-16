癲癇發作釀連環車禍 醫師：頑固型患者不建議開車

2017-10-16 22:43

〔記者林惠琴／台北報導〕今年8月在萬丹鄉釀成3死9傷重大車禍的楊姓女駕駛，事後提出罹患癲癇因而肇事。醫師表示，較難治療的頑固型患者，確實不建議開車，但也希望政策規劃給予彈性空間，比照國外做法，不論哪一類型的癲癇患者，若是2年以上未發病、控制良好，就可考照、駕駛。

根據衛福部統計，目前一年癲癇就醫約38萬9434人次，台灣癲癇醫學會前理事長、台北榮總神經醫學中心主治醫師關尚勇表示，以台灣約2400萬人、癲癇盛行率約1%計算，粗估患者有24萬名，其中，約75%至80%是一般型患者，用藥可以根治或控制病情，20%至25%則是可能要藉由手術處置或難以控制病況的頑固型患者。

關尚勇指出，目前交通部討論研擬註銷駕照的族群，是領有身心障礙手冊的癲癇患者，也就是頑固型患者，可能因為曾經嚴重缺氧，或罹患腦炎、腦膜炎，或先天性腦細胞發育異常所造成，平均1個月發作1次以上，嚴重可能神智喪失，短則30秒、長則30分鐘。

站在醫界立場，關尚勇坦言，確實認為頑固型患者不適合開車，支持相關註銷駕照的政策，但也希望給予彈性空間，比照國外做法，不論哪一類型的癲癇患者，若是2年以上未發病就可考照、駕駛，萬一病情又再復發，則收回駕照。