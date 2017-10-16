揪感心！癌末患者想吃壽喜燒 老闆搭高鐵北上現煮

高雄花葵壽喜燒游老闆（右）將煮好的壽喜燒拿給癌末患者（左），幫他圓夢。（家屬提供）

2017-10-16 21:47

〔記者林惠琴／台北報導〕一名楊姓網友在臉書透露，原本想為已住進台大兒童醫院安寧病房、癌症末期的弟弟訂購高雄花葵壽喜燒湯頭，表明希望店家協助宅配，不料老闆竟然親自回覆，甚至今日下午就搭乘高鐵北上，帶著一大包的美食前來探望，幫弟弟一圓夢想，實在非常感動！

楊姓網友分享：「答應弟弟要帶他再去吃一次花葵壽喜燒，在復發之前，有好幾次機會我沒有去做，已經到了這個時間了，我聯繫了花葵壽喜燒，希望他們能夠用宅配的方式，賣我湯頭…沒想到，老闆竟然義不容辭」，甚至回覆「沒問題，你們在哪家醫院？我直接送過去給你，幫你料理不用錢！」。

果然，老闆今日下午搭乘高鐵北上，並於6點多抵達台大兒童醫院安寧病房，由於院內無法開伙，游老闆更一口氣答應到楊姓網友家中幫忙煮。游老闆說，開店3年多首次遇到這種事，聽聞患者想吃花葵壽喜燒，是自己的榮幸，由於宅配較費時，自己送比較快，就決定北上，不只送上美食，也傳達希望他能夠加油！

在網路分享訊息的楊小姐說，弟弟16歲時確診血癌，原本在高雄就醫，後來北上治療，至今已6年，今年6月再次入住醫院後，身體十分虛弱，時常陷入昏睡狀態，經與醫師討論，弟弟痊癒機率不到30%，決定不再做治療，以免加重痛苦。

楊小姐強調，在住院期間，弟弟提及花葵壽喜燒，讓她想起一家人曾經在那裡用餐，弟弟很喜歡，自己答應要再帶他去，結果遲遲無法實現，如今弟弟已難以進食，原本只想宅配一些湯頭，沒想到老闆親自送來，幫弟弟圓一個夢想，「這也算遺願了」，真的很感動。