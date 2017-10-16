李國修經典《徵婚啟事》 果陀劇場真情重現

蔡燦得自己爆料，得知有機會演出徵婚啟事時，當場幾乎驚聲尖叫。（記者張忠義攝）

2017-10-16 21:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕王月交付「徵婚啟事」，果陀劇場與屏風表演班首度合作，10月19日起全台巡迴，真情重現李國修的經典劇作。

華人重量級導演梁志民，今偕同知名藝人曾國城與蔡燦得南下高雄，為果陀與屏風不可能的合作柔性宣傳。

蔡燦得自己爆料，得知有機會演出徵婚啟事時，當場幾乎驚聲尖叫﹔曾國城感性指出，很感謝李國修當初拔擢，讓他有很多表演機會，對於這場戲，說啥都要演﹔梁志民則強調，這是果陀真情版的徵婚啟事，他要為這戲賦予新生命。

徵婚啟事緣起知名作家陳玉慧1989年出版同名小說，由李國修改編為舞台劇，陸續在1993、1998、2002、2011年四度演出，掀起劇場界轟動，累計超過14萬人進場欣賞。

果陀說明，這是屏風與果陀首度合作，一方面紀念屏風30週年，也是向李國修致敬﹔徵婚啟事10月19日起，依序會在國家戲劇院、高雄至德堂、桃園展演中心、台南文化中心、彰化員林演藝廳、台中中山堂等場域演出，歡迎喜愛劇場、喜愛屏風與果陀、喜愛李國修的朋友，一起重新回味徵婚啟事。

詳情可洽果陀劇場或兩廳院售票系統。