徐旭東插旗綠能產業 竹風離岸風電環評初審過關

2017-10-16 21:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕蔡政府宣示2025年再生能源將達到20％，引起各國風電業者爭相競逐台灣市場，國內財團也不落人後，遠東集團旗下竹風電力的「竹風電力離岸風電計畫」，今於環保署進行專案小組第二次初審，最終獲得環評委員裁定「建議通過」，後續補充相關資料後，將提送環評大會做確認。

竹風風電計畫位於新竹香山外海，距岸大約2至6公里，風場範圍內水深大約20至50公尺，預計設置47或56座、單機容量為8至9.5ＭＷ的風力機組，機組間距大於500公尺，採單樁式及套管式。開發單位特別承諾減少風機數量、縮小風場範圍，以增加鳥類飛行迴旋空間。

當地里長也出席表示支持，認為綠能風力是優於火力發電的好選擇，因此全力支持；地方民意代表也說，現在燒煤產生1度電要排放560公克二氧化碳，風電雖對生態會有所影響，但風力發電產生的污染會較少，代表選民表達支持。

不過有環評委員則對整體風機政策發表意見，還扯上同屬遠東集團的亞洲水泥，強調「不希望台灣海洋成為下一個太魯閣」，認為現今風機開發如同《礦業法》一樣設定礦業權，業者不管開發或不開發，幾十年後，環境都已不同，居民權益也受損，期望能源局跟漁業署都應該針對損失訂定明確補償規範。

環評委員最後裁定「建議通過」，但開發單位必須進一步承諾風場範圍水深必須大於20公尺；打樁期間也必須使用最佳噪音防制工法，並持續監測噪音值；對於各種鳥類鯨豚的影響，則必須提出相關因應對策及提升監測頻率；補充相關範圍水下文化資產調查；與鄰近風場應協調不同時打樁，並取適當風機距離；施工前也應成立環境保護監督小組等等意見，將相關內容補入環境影響說明書後，再提送環評大會審議。