北部明起又變雨城 蘭恩颱風侵台機會低

受新一波東北風影響，北部、東北部地區明起又會再現陰雨綿綿的天氣。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-16 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕今（16）日晚上開始又有另一波東北風南下，北部及東北部明（17）日天又會轉為多雲且有短暫陣雨的天氣，白天高溫與今日相比也會有高達5度的降幅；其他地區的天氣影響則較小，幾乎是多雲到晴的好天氣。

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今日清晨2點發展為第21號颱風蘭恩，今日下午2點中心位置距離鵝鑾鼻東南方約2000公里，週末將逐漸朝琉球海域接近，目前資料顯示，颱風直接侵襲台灣的機會較低。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，受新一波東北風影響，北部、東北部低區將會在現陰雨綿綿的天氣，但其他地區天氣相對好很多，尤其中南部仍維持多雲到晴，只有近山區午後會零星的雷陣雨。

溫度方面，北部明白天高溫只剩下26至29度，和今天相比有超過5度的降幅，低溫則略降到24、25度，將相當有秋天的感覺；其他地區受東北風影響較小，因此白天高溫還可以來到32、33度，中午前後仍有點悶熱，只有清晨或夜間才稍有涼意；花東地區則是多雲偶有短暫陣雨，溫度介於25至31度間。

而由於東北風南下，沿海地區及各外島的風力也將明顯增強，風浪也轉大，尤其明天下午起嘉義以北、東南部、恆春半島及澎金馬沿海更將有9到10級強陣風，沿海活動的朋友請特別注意安全，而風力增強更會增加溫度降低的感受。

空氣品質方面，明日高屏地區為橘色提醒（敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。