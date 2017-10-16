「不要向陰道課稅」話題延燒 學者：保險套的稅怎算？

2017-10-16 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委吳思瑤、李麗芬在14日召開記者會表示，國家每年課徵約1.7億元的女性生理用品營業稅，應專款專用於婦女身上，兩位立委的「不要向陰道課稅」議題也在網路上與學者間引起討論。但多數網友表示支持，民間與學界看法不一。有學者質疑照這邏輯「保險套」的稅該算「陰莖」還是「直腸」的？

立委吳思瑤與李麗芬在上週六舉辦「不要向陰道課稅 女性生理用品免稅政策沙龍」記者會，邀請財政部、衛生福利部等行政單位代表，以及多個婦女團體代表，針對政府對女性生理用品所課徵1.7億元的營業稅，應如何專款專用在照顧婦女提出看法。

吳思瑤指出，推動女性生理用品免稅在國際上已蔚為潮流，美國、加拿大、英國等已展開討論或試行，去年質詢前行政院長林全此議題獲肯定，經歷1年多討論，財政部願將每年約1.7億元規模的稅收，專款專用於婦女。

根據《聯合報》報導，淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪曾透過臉書貼文評論表示對「不要向陰道課稅」議題邏輯感到不解。包正豪指出，課衛生棉的稅，就是課「陰道」的稅；那課保險套的稅，是同時課「陰莖」、「陰道」，甚至是「直腸」的稅嗎？包正豪接著指出，財政單位「將全數回饋女性」的回應更妙，以後他繳的稅，只能用在「生理男性」且「40歲以上」，並且「身高超過180公分」和「體重低於90公斤」的國民身上？

多數網友在吳思瑤臉書粉絲專頁上表達對「不要向陰道課稅」議題的支持，但有網友表示，就算省去衛生棉的稅，衛生棉也不一定會降價，應另外設法。也有網友指出，「英美課徵的都是消費稅，我國課徵的是營業稅。兩邊課徵對象不同，因此在我國，免稅並不見得會降價。」該名網友也進一步指出，「冒然直接拿他國制度來用，只會產生橘逾淮為枳的弊病」。