最近都瘋這一味 日式鬆餅待你不薄！

2017-10-17 07:30

〔記者許麗娟／綜合報導〕最近從北到南，讓人最瘋狂的美食是什麼？不是滿街的日本拉麵，也不是滿到溢出來的丼飯，而是超厚的日式鬆餅，火熱熱上桌時可厚達5公分以上，外形像蛋糕，但口感卻是舒芙蕾與美式鬆餅的結合，幾近入口即化，又保有鬆餅的香味。

高雄Tori’s Cafe店長林喬怡表示，日式鬆餅（Hotcake）又叫日式厚鬆餅、厚燒鬆餅或舒芙蕾鬆餅，它和舒芙蕾一樣是靠著打發的蛋白製造蓬鬆感，不過舒芙蕾是用烤的甜點，而日式鬆餅則以平底鍋慢煎而成，主要是將打發的蛋白加入麵粉、蛋黃、牛奶打製的麵糊中拌勻，再倒入圓厚的模型中煎至兩面呈金黃色，視每家店狀況，一般可至5～10公分厚，但隨著溫度下降，厚度也會漸漸縮水，所以剛上桌時是最佳品嚐時機，口感最蓬鬆也幾乎入口即化。淋醬也是日式鬆餅的一大特色，不論是甜食或鹹食，上頭淋上各式醬料，光看就讓人垂涎三尺。

台灣這波「厚」風潮，從日式鬆餅專賣店到不少咖啡館都把它列入菜單中，經營多年的「Jamling Cafe」人氣紅到連港澳新馬等地遊客都列入來台必吃名單，而高雄「Woosa屋莎鬆餅屋」則以蓬鬆的雲朵造型來吸睛，眾家口味上又以抺茶最熱門，高雄「Tori’s Cafe」、台南「霜花亭」、台中「成真咖啡」以及台北「KoKu café 榖珈琲」等都推出抹茶風味，甚至有創新口味如台中「小豚輕食」的泰式奶茶鬆餅，台南「霜花亭」的珍奶舒芙蕾厚鬆餅等，這款「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」鬆餅的滋味，你跟上了嗎？