人潮爆滿！石虎花車奪第一 卓冠廷兌現送雞排

台中市政府新聞局長卓冠廷（左2）履行承諾，發雞排、珍珠奶茶給民眾。（記者張菁雅攝）

2017-10-16 19:38

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府製作的石虎花車在國慶花車票選活動中勇奪人氣王。市府新聞局長卓冠廷履行承諾，今晚6時在市府廣場發送300份雞排及珍珠奶茶，現場共來了500人。為了不讓300名以後的民眾失望，新聞局改送他們太陽餅及台中花博紀念品。

石虎花車與台北市的熊讚花車在國慶花車票選活動中爭奪人氣王，雙方一度呈現拉鋸戰，卓冠廷為了幫石虎花車催票，在PTT發「祭品文」，只要石虎花車勝出，今晚6時會在市府廣場發送300份雞排及珍珠奶茶，並「凹」市長林佳龍自費買單。

石虎花車不負眾望，順利得到人氣王。消息傳出後，今天下午2時就有民眾到市府廣場排隊，新聞局5時30分發號碼牌，現場已經排了500人，300名以後的民眾雖然沒有雞排及珍奶，還是拿到太陽餅及花博紀念品。

6時一到，卓冠廷一一發雞排、珍奶給民眾，還不忘邀大家明年來看花博，不到30分，雞排、珍奶就被領取一空。

卓冠廷說，「祭品文」常常是「萬人響應、一人到場」，他原本還擔心到場的人不多，看到反應這麼踴躍，新聞局同仁趁機找出花博紀念品來發送，加強宣傳花博，林市長花的2萬多元，很划算！

卓冠廷也表示，在這次花車票選活動中，全台中都動起來，還有人告訴他，連多年未連絡的朋友都發簡訊催票，他送雞排及珍奶是略表心意，感謝市民參與。