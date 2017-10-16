吉貝耍國小新偶戲 23日西拉雅族夜祭登場

吉貝耍國小新偶戲「阿瑪阿立的兒子--大加弄」，23日吉貝耍西拉雅族夜祭登場，描述西拉雅人與漢人的故事，學童加緊排練。（記者王涵平攝）

2017-10-16 19:00

［記者王涵平／台南報導］吉貝耍國小新偶戲「阿瑪阿立的兒子--大加弄」，23日吉貝耍西拉雅族夜祭登場，描述西拉雅人與漢人的故事，精彩可期，歡迎民眾踴躍前往觀賞。

西拉雅文化是吉貝耍國小本位課程，今年與部落學堂、甜甜兒童劇團合作，推出偶戲「阿瑪阿立的兒子-大加弄」，故事原型來自部落耆老段洪坤的第二本繪本《阿瑪阿立的兒子─大加弄》，人偶的形象設定則由段洪坤的女兒，也是吉貝耍國小校友段欣余負責設計。

《阿瑪阿立的兒子─大加弄》的「阿瑪阿立」是漢人所稱的天公，是「天公仔子」西拉雅人「大加弄」的故事。大意是西拉雅的祖先非常純樸，對金錢沒有概念，也沒有買賣與租借的往來，一直到清朝的時候來了漢人，漢人看大加弄老實好欺負，利用一些土地租約、金錢借貸等小事半騙半搶，將大加弄的地契和錢一點一滴騙光。

吉貝耍國小校長姜秋蘭表示，為了在夜祭當天完美呈現這個故事，甜甜兒童劇團的團長林雪江老師從暑假開始就到校教授學生台詞、表演技巧，9月開始的周末更是加緊練習，每一週都有老師到校陪同學生一起進行台詞背念、操偶與走位練習。