TRASH樂團遭爆頻上文化局活動 議員要求政風處查

2017-10-16 18:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運8月底風光落幕，閉幕式挨批唯一敗筆，其中擔任主秀的TRASH樂團鼓手更被爆出根本是節目統籌之一王方谷的兒子，且王方谷另外包辦了世大運主題曲徵選，而TRASH樂團也為世大運主題曲徵選站台。無黨籍市議員陳政忠痛批，文化局長鍾永豐稱跟王方谷不認識、沒見過面，但文化局跟TRASH樂團的關係怎麼如此複雜，要求政風處即刻介入調查，並要求鍾永豐提出書面說明。

台北市議會今舉行教育部門質詢，市議員陳政忠質詢鍾永豐是否認識閉幕式節目統籌之一王方谷，知不知道王跟TRASH之間的關係？鍾表示不認識，開會時應該有見過面，但沒有印象是哪位，至於節目安排是由承辦廠商安益公司負責邀請，但名單有提到諮詢委員，文化局主要做風格的把關。

陳政忠聞言怒嗆，王是節目的統籌人之一，「你不認識、沒有見過面，都撇清」，但2日舉辦的慶功宴上，兩人還單獨合照。陳要求政風處啟動調查，釐清得標廠商跟文化局長之間的關係，因為王方谷不但是閉幕式節目統籌之一，其子就是TRASH樂團鼓手，王還同時承包世大運主題曲徵選，經費500萬元，當時TRASH樂團也為世大運主題曲徵選站台，其中是否有異常關聯。

陳政忠痛批，文化局跟TRASH的關係這麼複雜，要求鍾永豐針對「鍾跟王的關係、王跟TRASH的關係、文化局跟TRASH的關係為何、跟王何時在哪見過幾次面談過啥」的問題，提出書面報告。