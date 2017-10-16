全球百大EMBA 中山大學連4年全台唯一入榜

中山大學EMBA榮登百大EMBA中第69名，較去年大幅躍升16個名次，除穩坐全台龍頭，更是唯一連續4年入榜的大學。（圖中山大學提供）

2017-10-16 20:35

〔記者方志賢／高雄報導〕英國「金融時報」今公布今年高階經營管理碩士全球排行榜，中山大學EMBA榮登百大EMBA中第69名，較去年大幅躍升16個名次，穩坐全台龍頭，更是連續4年唯一入榜的大學。

「金融時報」EMBA百大排行以畢業3年的校友為調查對象，評比標準包括職涯發展、學院多樣性及創意發展等。其中職涯發展是針對學生就讀EMBA前後的變化，像是平均薪資和薪資漲幅等進行調查。

根據「金融時報」EMBA全球百大排行顯示，中山EMBA第15屆（2014年畢業）學生從就讀前到畢業3年後的薪資成長率達56％，平均年薪為17萬8896美元（約新台幣543萬元）；就讀前後的職位升遷、企業規模等也從去年的74名衝到今年43名。

中山大學EMBA執行長林東清指出，就讀EMBA的能量主要展現在學生畢業後的實質收穫與成長。有的學生在就讀期間，將所學到的商管知識與技巧、海外企業參訪見聞及與不同產業同儕的交流經驗，融入運用於自己的事業，畢業後即獲外派升遷，在薪資水平及職涯發展上成長顯著，是這次評比表現亮眼的主因。