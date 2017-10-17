影片》幫弱勢戶蓋房的「寶島義工團 」 明年恐休團熄燈

義工團專門為弱勢戶助建一個可安身立命的房子。（台灣寶島行善義工團 授權）

2017-10-17 14:58

〔影音新聞／綜合報導〕專門幫弱勢戶無償建屋的「寶島義工團」今年走過第17個年頭，但因今年各方補助及捐款大幅下降，導致寶島義工團面臨熄燈危機！1999 年 921 大地震帶給台灣極大的震撼，卻也因此喚起了許多人無私的心，寶島義工團就是這樣的時空背景下誕生，團員是來自台灣各地各行各業的人，透過里長及社福團體請求轉介案例，幫助修繕屋頂坍塌、牆壁傾倒、水管斷裂接雨水等「低於人道條件」的房子，就這樣，寶島義工團默默助建了 17 年、超過440戶房子。

寶島義工團理事長王忠正表示，今年因景氣因素，各方的補助和捐款都大幅下降，往常到了 9 月，通常都已可以募得隔年所需的建材費，但今年卻僅有一半不到，影響 2018 年的出團計畫，不得不主動出面募款，目前寶島義工團的經費僅夠蓋完今年度的房子。

寶島義工團往常都是因助建成功的案例而躍上新聞媒體，今年他們拍攝影片主動宣傳，盼能靠社會大眾的力量集資建材費，可以繼續蓋房子。王忠正表示，義工團抱持著能蓋一棟是一棟的心情，希望民眾的小額捐款能資助寶島義工團一直蓋到沒有人需要他們為止。