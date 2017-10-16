「畫」說老厝故事 鄭開翔、郭漢辰攜手推出繪本

鄭開翔（左）、郭漢辰（右）攜手「畫」說百歲老厝。（屏東縣政府文化處提供）

2017-10-16 20:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕擅長用畫筆紀錄週遭事物的屏東畫家鄭開翔與在地作家郭漢辰，為屏東縣鄉土藝術館創作繪本「我的同學是百歲老厝阿公」，原來屏東縣中正國中與百年「忠實第」（現為鄉土藝術館）為鄰數十年，屏東縣政府文化處推出繪本，希望讓更多新一代子弟了解這棟百年客家建築工藝之美。

文化處指出，鄉土藝術館前身是歷史建築「邱姓河南堂忠實第」，是六堆抗日大總理邱鳳揚後代於1896年興建，1915年翻修，1991年中正國中要擴建校地，當時學界與文史工作者等各界人士極力爭取，讓邱家古宅得以保留。

「我的同學是百歲老厝阿公」將鄉土藝術館塑造成一名慈祥和藹的阿公，娓娓道來老厝的故事，讓人感到老厝就像長輩一樣親切地呵護地方，更在溫馨對話中傳承了百年建築工藝的智慧。

作家郭漢辰說，他是中正國中校友，求學時就知道這個老鄰居，這次不只是一本推廣文資的繪本出版，也是鄭開翔的第一本書，對從事創作的人來說有很大的意義。

畫家鄭開翔也表示，他小時候就住在中正國中附近，知道這棟老厝，但也是這次的機會才深入觀察與繪製美麗的客家建築。

文化處表示，除了發表繪本外，近期在鄉土館也開設客家盤花教作、客家建築導覽、客家美食教學等活動，希望讓更多人認識客家文化與鄉土館的前世今生，歡迎大家隨著繪本走入歲月廊道。