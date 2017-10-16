福壽長春茶名聞全台 推防偽高科技全新包裝

茶農在福壽山茶區作業採摘。（記者羅添斌攝）

2017-10-16 17:36

〔記者羅添斌／台中報導〕由退輔會福壽山農場採製的「福壽長春茶」名聞全台，更由於質高量少，供不應求，引來不肖廠商覬覦彷冒，為了確保品質及避免民誤買彷冒商品，福壽山農場首創結合中華電信的防偽高科技，推出全新包裝。

福壽山農場巫嘉昌場長今天表示：「全新的防偽設計可望帶來多重效益，包括由福壽山農場生產的品質保證、串接官網的多重服務，未來還能結合農場的生態旅遊，讓消費者喝得安心、玩得開心。」

「福壽長春茶」僅於每年6、7月及9、10月採製兩次，分別以春茶、冬茶進行銷售，2017年春茶於2月開放預約時就銷售一空，8月開放預約的冬茶也幾乎向隅。

巫嘉昌說，由於福壽山農場採取友善健康的栽種管理，重視水土保持及茶園生態，並從日本引進台灣第一套防霜（風扇）設施，因此當其他高山茶農因年初寒害導致春茶產量銳減三分之一的同時，福壽長春茶仍能保持往年春茶約9,500台斤的產量，但仍供不應求，預約量高達12,000台斤。

巫嘉昌過去長期在農委會茶改場任職，並建立農藥藥檢實驗室、南投農藥檢驗站及通過實驗室認證等等，為借重巫嘉昌的長才，今年1月轉調到退輔會所屬的福壽山農場擔任場長。

巫嘉昌說，由於仿冒猖獗，福壽山農場早在數年前就已採取自產自銷及公告官網預約登記制，但偽造侵權問題仍層出不窮，在深入評估各種防偽技術及解決方案後，福壽山農場選定與中華電信經營的「中華防偽雲」合作，並搭配2017年福壽長春茶的上市，改換簡單明亮的全新包裝。

他說，福壽長春茶全新的防偽包裝有3道防護措施，第1道是特別設計福壽山製茶場標誌，籤封茶罐蓋子與罐身以確保茶罐未被開封；第2道的QR Code和第3道的立體防偽絲，則為可觸摸辨識及防拆撕的防偽設計，每罐福壽長春茶都有獨一無二的特殊編號，可透過行動智慧APP來連結專屬頁面驗明正身，至於防偽絲的設計則是鈔券等級，隨機的髮絲分佈設計無法被複製。

巫嘉昌說：「中華防偽雲和其他防偽機制的最大不同就是讓我們能主動打擊仿冒。一旦我們發現連入資料庫查詢茶罐的地點散佈多處，就能判定該罐福壽長春茶已遭到仿冒，立即關閉其專屬網頁並進行調查，避免我們的商譽及更多消費者受害。」