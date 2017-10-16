入秋柿子熟了 南庄甜柿季開跑

可愛柿農小妹妹展示自家甜柿，吸引顧客上門。（記者鄭名翔攝）

2017-10-16 17:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕入秋柿子熟了，南庄甜柿正可口。每年10月中旬至年底為甜柿盛產季，今年由於梅雨季豪雨影響，甜柿收成大減5成，但南庄因溫差大，氣候得宜，甜柿依然又脆又甜，口感不受影響，目前南庄老街水汴頭旁已有15個攤位開賣甜柿，遊客走訪老街之餘也不要錯過嘗鮮。

現在遊南庄老街，已可看到水汴頭旁有32家柿農、擺設15個攤位，大力促銷甜柿，各地慕名而來的遊客試吃過都豎起大拇指，紛紛在攤位前挑選碩大澄黃的甜柿。柿農們也樂得一年辛勞終於收穫。預計下週會進入盛產期，可望吸引更多饕客嘗鮮。

南庄鄉公所觀光事業課課長吳炯毅表示，今年甜柿因受6月梅雨季的豪雨影響，產量大不如前，相較於去年約銳減5成，公所也向農委會申請天然災害補助，獲得165萬元經費，平均每公頃農地約可獲9萬元補貼，降低柿農損失。

南庄鄉農會推廣部主任楊文昌則說，今年雖受梅雨侵襲導致落果較多，但反而讓柿農集中照顧，使得甜柿依然保持又甜又脆的品質。

年過8旬的柿農阿婆則靦腆笑說，自己30多年來，每年最期盼看到橙黃甜柿收成，只要看到遊客吃下開心的表情就很滿足。

南庄鄉公所與農會也將在28、29日舉辦一年一度的南庄山水節路跑活動，禮品包括南庄米、木耳等地方農特產，同時搭配甜柿展銷，盼吸引更多遊客造訪南庄慢城，品嘗道地「南庄柿」。

苗栗南庄進入甜柿產季，老街汴水頭旁已有攤位展售甜柿，吸引遊客嘗鮮。（記者鄭名翔攝）