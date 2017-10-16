中捷可望創造管理與技術就業人力 攜手興大培育在地人才

2017-10-16 18:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運公司預計未來可望創造3到500個管理與技術就業人力，今日與中興大學簽署產學合作備忘錄，盼引進興大資源，提升台中捷運公司中高階人員專業管理知識的技能外，更推動在地產業人才培育。

台中捷運公司董事長蔡岡廷指出，台中捷運綠線工程進度穩定，朝107年底試運轉、109年全線通車目標邁進，此外，市府規劃捷運藍線也已列入前瞻計畫，台中除積極布局交通硬體建設外，也盼捷運的通車不僅有硬體建設，更發展出軌道產業。包括捷體車站商業經營、捷運週邊產品開發甚至捷運技術轉移等產業鏈。

蔡岡廷指出，預估台中捷運的啟動，初期至少會創造3到500個包括管理、技術人力需求，台中捷運盼打造軌道產業在地化，在安全、效率、便捷的經營願景下早日讓台中捷運能達到損益兩平，因此與中區首屈一指的中興大學合作，盼引進興大的管理學術能量，並推動產業人才培育在地化，

蔡岡廷今與中興大學校長薛富盛完成產學合作備忘錄簽約，未來雙方將就人員進修、學術交流、產學研究等方面進行實質合作。

薛富盛指出，台中市已成為第2大都市，捷運系統扮演重要的角色，在各界期待綠線即將通車前，也樂見興大能在營運管理與技術人才上貢獻力量，期待雙方合作締造產學合作雙贏。

蔡岡廷指出，台中捷運綠線通車後的人才需求大，預計明年起可望分階段開始徵才；他指出，除與興大合作外，未來也計畫與高職合作，讓基礎技術人力也向下紮根。