竹市第6所非營利幼兒園完工 明年招生

新竹市第六所非營利幼兒園完工。（記者洪美秀攝）

2017-10-16 17:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第6所非營利幼兒園「福林幼兒園」完工，市長林智堅今天參加落成捐贈典禮，預計明年度先招收6個班級、180名幼童，希望減輕180個家庭的經濟負擔，也讓幼童獲得均等的教育資源與學習。

林智堅感謝福林重劃會回饋地方，他說，市轄重劃完成後取得的公有土地，應是回饋給地方居民，因此責成地政處與福林重劃會協商，規劃打造福林非營利幼兒園，不僅成為空間活化最佳典範，也可提升公共建設品質與市民居住環境。

林智堅說，福林非營利幼兒園明年度預計招收6個班級、180名學童，已獲教育部核定600萬元補助，並將再爭取教育部明年度經費，投入1600萬元進行幼兒園軟體及各項設備的施作，希望提供幼童更好的教育環境。

林智堅說，非營利幼兒園收費介於公幼及私幼之間，幼兒園由公益法人經營，政府無償提供土地、建物及設備，提供老師實踐教育理念的平台，未來將持續與民間合作，盤整與活化閒置空間，打造市府、市民與民間的三贏局面，讓孩子能在優質的教育環境下快樂學習。

林智堅說，新竹市提供平價的公共化教保服務，已陸續新增新科、陽光、高峰、建華、南寮、福林等6間非營利幼兒園，也新增公立幼兒園的班級，總計已增加916個就學名額。

此外，新竹市府從107年度開始，除中央補助5歲幼兒免學費外，市府已編列7500萬元預算，待市議會通過審議，將加碼補助4歲中班幼兒就讀竹市公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每學期補助學費1萬5000元。

地政處吳堂安處長表示，福林非營利幼兒園由福林自辦農村社區土地重劃會無償提供，在重劃區內興建，總面積約912.8坪，建築物共3層，未來規劃1、2層樓為非營利幼兒園，3樓為教保研習中心，共投入近7600萬元經費。