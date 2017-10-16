緬懷巴克禮 長榮女中原味迎接「翹課」小山豬

長榮女中師生準備原住民傳統美食迎接小山豬及藝術家等賓客。（記者劉婉君攝）

2017-10-16 16:35

［記者劉婉君／台南報導］紀念巴克禮博士逝世83周年，台南企業文化藝術基金會將於20日舉辦「原動力藝術展-小山豬郊遊巴克禮公園」活動，今天小山豬先「翹課」，到巴克禮推動創立的長榮女中快閃，受到長女的原住民學生穿著傳統服飾，以原住民傳統食物迎接。

1875年英國長老教會傳教士巴克禮來台宣教，1895年日本派兵接收台灣，10月20日炮攻台南城之際，巴克禮代表府城出面交涉，讓百姓轉危為安，台南企業文化藝術基金會因此將10月20日訂為台南和平紀念日，每年舉辦追思活動。今年已於5日先在台南基督教公墓舉辦追思會，長榮女中學生穿上歷代校服緬懷；6日起舉辦「原動力革命藝術展」，展出原住民藝術家的山豬創作「下課時的豬」，20日小山豬們將出遊巴克禮公園巡禮。

小山豬們今天在藝術家及崑科大公廣系學生組成的山豬部隊陪伴下到長榮女中，長女校長蔡玉敏帶領餐飲科學生，從校園植物就地取材，準備原住民傳統美食及花草茶招待賓客，原住民學生林曦婕、周聖豪等人也穿上傳統服飾，與學校合唱團吟唱詩歌列隊歡迎。

基金會執行長葉重利指出，早年英國傳教士來台宣教時多從山區原民部落著手，山豬生長在生態豐富的部落荒野，而巴克禮公園是全台唯一在都會裏保存荒野的公園，結合二者舉辦和平紀念日活動，主要在推動與生態和平共存的概念。

葉玉敏表示，希望透過活動讓學生認識學校的推手巴克禮博士，也了解原住民文化。