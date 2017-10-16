發展台中客家文化 林佳龍：以觀光為策略

市府積極發展台中客家文化，圖為市長林佳龍（左5）參加東勢鯉魚伯公文化祭。（台中市政府提供）

2017-10-16 17:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市客家人口約有48萬多人，台中市政府客委會主委劉宏基針對如何保存及傳承客家文化，今天在市政會議提出專案報告。市長林佳龍則表示，應該以觀光為策略，發展深度旅遊，吸引民眾到客庄，也讓年輕人願意返鄉打拚，找回身為客家人的歸屬感及榮耀感。

劉宏基表示，根據中央客委會研究調查，客語10年約流失2.2％，顯示客語處境岌岌可危。市府配合中央政策，積極推廣及傳承台中客家文化，包括訂定台中客家日、推動客家傳統街區景觀改造、建造客家故事館、推動公共場域客語環境、成立客語示範幼兒園、打造台中台三線客庄浪漫大道等，透過多元方式，讓客家文化深入民眾生活，並串聯各區塊旅遊、鄉村發展及農業發展特色，打造高品質、低密度旅遊環境。

林佳龍指出，過去客家政策零散，沒有做出顯著成績，他認為應以觀光為主要策略，整合政策並訂定清楚目標，市府可盤點客庄旅遊資源與節慶，像是製作台中客家觀光地圖、客庄時節月曆等，另應結合中央「浪漫台3線」政策，透過台灣觀光巴士推動客庄特色套裝遊程。

林佳龍也表示，市府可選擇東勢區或石岡區申請「國際慢城」認證，採取重點突破方式，一個點做出來後，其他地方就比較好參考學習。另外，位於台3線與台8線交叉口的東勢林業文化園區佔地15公頃，日前招商流標，林佳龍認為該地點很好，市府可考慮接手。

觀旅局長陳盛山則指出，國際慢城人口必須在5萬以下，目前以新社與和平區積極申請中，未來通過後，將連結苗栗三義、南庄及嘉義大林，規劃中台灣國際慢城旅遊路線，並與浪漫台3線結合，而浪漫台3線旅遊路線從桃竹苗至新社，以新社為起始點，這套行程已導入市場開賣。