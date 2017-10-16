這位美國老爸太神了！ 幫女兒圓公主夢意外爆紅

想要像美少女戰士一樣變身，肯定是許多粉絲的夢想，而現在竟然有一套衣服可以完成這個夢想！（圖片由Designer Daddy授權使用）

2017-10-16 17:25

〔影音新聞／綜合報導〕美少女戰士迷們絕對都想過，喊出招牌台詞之後，可以像水手戰士們一樣變身。而現在這個效果已經不再是夢想，這套衣服讓你一個轉身，水手服馬上變成女王禮服！

做出這件神奇服裝的是美國一間名叫「Designer Daddy」的工作室所做，工作室的成員就是由設計師爸爸Nephi Garcia為主導的一家五口。而設計禮服的開端，就是想要圓女兒的迪士尼公主夢，讓女兒可以好好地當一回公主。而身為設計師的他當然不是只做出禮服這麼簡單，他還加上了旋轉後就可以轉換樣式的設計，超夢幻的禮服讓許多人的公主夢都熊熊燃燒啦！

Nephi Garcia（@designerdaddy_）分享的貼文 於 2017 年 7月 月 3 8:29上午 PDT 張貼

Nephi Garcia（@designerdaddy_）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 20 4:51下午 PDT 張貼

影片PO上網路後立刻讓他們一炮而紅，他也接受訂單將這些禮服改成大人尺寸，當然模特兒就是由他美麗的老婆擔任。

看完這些禮服是不是也想手刀幫自己家的小公主買一套呢？不過這些禮服的價格都不便宜啊！（小編望向自己的錢包...）