永寧國小跑道如七彩乞丐裝 地方盼整建

永寧國小跑道滿是多彩補丁色塊。（記者張軒哲攝）

2017-10-16 15:47

〔記者張軒哲／台中報導〕彩虹補丁跑道！梧棲區永寧國小校園跑道為舊式PP材質，十多年來年年維修補丁，家長反映永寧國小補丁40多處，宛如多彩色塊，學生運動安全疑慮甚深，影響校園環境美觀，甚至有民眾抱怨鄉不如城，盼市府能編列預算整建，讓偏鄉學子與民眾能有完善運動環境。

許多民眾踏入永寧國小操場，目光就被跑道色塊吸引，常質疑這是我們國小學生使用的跑道嗎？怎麼顏色都不一樣？永寧國小學區分佈永寧、永安、興農、草湳4里，雖屬偏鄉學校，但班級數有19班，社區人數高達1萬6千人。

市議員楊典忠表示，永寧國小學校操場跑道是學生體育課與下課休閒的校園設備，也是社區民眾下班後運動健身的最佳場所，永寧國小現有跑道為民國94年興建，至今已逾12年，由於跑道使用頻繁，在年年維修補釘下，使得一條跑道呈現各種顏色，民眾陳先生反映，破舊的PP材質跑道坑坑洞洞，新舊材質不同使得跑道的軟硬度也不同，對學生運動跑跳容易發生危險，請市府給永寧國小學生一條安全的跑道。

台中市府教育局表示，107年亦已循例編列預算5千萬元，屆時將永寧國小跑道整建納入補助對象。