搭車不再無聊 小黃化身圖書館趴趴走

新北市立圖書館金山分館協助，在計程車上設置書袋，讓乘客可以利用乘車時間閱讀。（圖由新北市立圖書館提供）

2017-10-16 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕民眾在搭乘長途計程車時，難免會覺得無聊，於是像「移動圖書館」這樣的點子也就油然而生。新北市立圖書館金山分館和當地11位熱心的計程車司機合作，於計程車上設置閱讀書袋，讓乘客可以利用乘車時間閱讀，若是有喜歡或者沒看完的書，也可以選擇帶回家看完。

據《中央社》報導，金山分館主任蕭千惠表示，金山地處偏遠，若能在車上放置好書，司機休息時可看看書放鬆心情；民眾長途搭車時閱讀，還可以把喜歡的書帶走，或者分享給下一個人。曾經擔任圖書館物流司機的陳世明說，在車上提供書籍是一項很棒的服務，讓乘客可以利用搭車的片段時間閱讀，自己的車子也覺得變得有氣質，乘客看到車上有提供書籍閱讀，除了感到驚訝，也都持正面的肯定。

關於「移動圖書館」在國外其實有不少案例，像是非洲肯亞的駱駝圖書館、美國明尼蘇達州雪松湖上的木筏圖書館、西雅圖的自行車圖書館、阿根廷的坦克圖書館和伊朗德黑蘭的計程車圖書館等，都是希望能讓閱讀更靠近人群。過去被稱作是「最大海上書城」的望道號也曾於2004年停靠台灣。