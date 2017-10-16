新竹縣文化局地下室2樓 27~30日晚「鬧鬼」

因應西洋萬聖節，新竹縣長邱鏡淳（中著藍領背心者）童心未泯，跟縣府文化局長張宜真（立者右3）號召膽大、年滿15歲以上的鄉親去玩「鬼抓人」。（記者黃美珠攝）

2017-10-16 16:00

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府文化局準備「搞鬼」，因應西洋萬聖節來到，27日起到30日每晚6點到10點，將在該局地下2樓的實驗劇場以「鬼抓人」為題，售票推出鬼屋實境遊戲活動。縣長邱鏡淳、文化局長張宜真今天替這個活動宣傳，特別強調年滿15歲以上的民眾才能進場，孕婦、心臟病、高血壓病患及身體不適者則不建議參加。

這場不典型的戲劇演出，鎖定膽大、好奇的青少年朋友，由今年剛拿到新竹縣傑出演藝團隊肯定的玉米雞青少年劇團策劃。

演出者都是經過3個月肢體和表演訓練的在地青年學子，在新竹市私立光復高中修習時尚造型學程的學生們巧手妝扮，配合場館的空間設計、以及幻化莫測的燈光、音效等，想要給鄉親不一樣的戲劇體驗，每人每次體驗限時10到15分鐘不等。

玉米雞青少年劇團將在20日、22日晚上6點半，在竹北竹筍公園、豆子埔溪爬蟲公園，派出「搗蛋鬼」跟小朋友玩「鬼話連篇」的鬼故事分享。

22日下午4點在六家高鐵站及新竹巨城百貨會有「驚嚇快閃」造勢活動，當晚6點則會回到文化局附近的光明商圈與公園安排「顫慄遊行-trick or treat（「不給糖，就搗蛋」） 」 踩街。