剛從風災復原又碰豪雨攪局 三星蔥農心情像洗三溫暖

今宜蘭縣艷陽高照，蔥農憂青蔥染上「軟腐病」，今早趕緊噴藥殺菌。（記者張議晨攝）

2017-10-16 15:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣受「卡努」颱風外圍環流影響，從上週五開始降下豪大雨，今宜蘭縣天氣終於放晴，豔陽卻成為蔥農「惡夢」，有蔥農怕田間含水量過高，又碰太陽曝曬導致青蔥腐爛，今一早開始噴藥殺菌，有的則趁腐爛前搶收清洗。蔥農感嘆，今年月碰到颱風，10月又碰豪雨，「今年種蔥日子真的很難過！」

宜蘭縣三星蔥今年7月底遭逢「尼莎」颱風侵襲，災損超過千萬，原本蔥農期待災後復種青蔥接近採收期，可稍解今年損失，無奈又在近日碰到豪雨，讓蔥農心情宛如在洗三溫暖。

三星鄉14、15日兩天累計雨量達192.5釐米，可觀雨量造成田間積水，雖今早豔陽高照，但看在蔥農眼裡卻笑不出來。

張姓蔥農直言，青蔥最怕豪雨過後放晴所造成的「軟腐病」，如今早採收的青蔥，蔥白及葉片已出現水傷，開始軟爛，只能趕緊清洗、晾乾，以免腐爛部位迅速蔓延。

今早三星蔥產區就有蔥農怕青蔥泡水過久，引起根部腐爛，一大早就趕忙噴藥殺菌，但噴藥速度不敵豔陽，部分蔥田已見青蔥出現水傷，陸續倒伏、斷折。走進洗蔥寮，地上不時可見挑下的爛葉，空氣中也瀰漫一股「腐臭味」。

一名蔥農感嘆，再過幾週就可以採收，如今碰到豪雨，現在只能祈禱噴藥殺菌可以發揮作用，「不然日子真的很難過！」

根據台北市果菜市場拍賣價格，昨日三星蔥拍賣均價約150元，但因中南部產區未受影響，三星地區農會指出，預估蔥價應不會有大漲空間。