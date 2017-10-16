東北風將南下 明起北部降至25～28度

2017-10-16 15:24

〔記者吳柏緯／台北報導〕卡努颱風外圍環流影響趨於緩和，氣象局稍早解除大雨特報，除北部山區、東部仍有短暫陣雨、及部分地區午後有較大雨勢發生外，其他地區為多雲到晴的天氣。不過氣象局提醒，明天開始，東北風增強將為北部與東部地區帶來降雨，影響時間約持續一週。而氣溫也有明顯下降，北部高溫將下降至25至28度。

今年第21號颱風「蘭恩」於今天凌晨生成。氣象局預報員劉宇其表示，目前蘭恩颱風位在菲律賓東部海面，以每小時16轉9公里速度，緩慢向西北西移動，要一直到週末才會北轉往琉球，影響台灣的機會不高，但由於到週末仍有一段時間，也不排除路徑可能有變化，因此須持續觀察。

在颱風北轉之前，明天起將有東北風南下，為台灣帶來降雨。劉宇其說明，從明天開始，會有一波強烈的東北風，迎風面的北部與東半部將會有短暫陣雨，氣溫也會明顯下降，北部高溫大概只剩25至28度左右，而基隆北海岸則有大雨發生的機會，影響約持續一週。至於中南部則較不受影響，維持晴到多雲的天氣。

由於上週輕颱卡努與東北風的「共伴效應」為台灣東部帶來豪雨並造成不少災情，有民眾擔心蘭恩可能帶來類似情況。

劉宇其表示，要形成共伴效應，颱風必須自台灣南方或東南方的海面經過，但按照目前觀測的路徑，蘭恩可能從台灣東部海面北上，因此並不會引起共伴效應。不過劉宇其提醒，若蘭恩按照這樣的路徑走，將將可能延長北部與東北部的降雨情況。