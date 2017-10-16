戀愛心情搖出雞尾酒 東專學生日本比賽獲特別賞

台東專科學校餐旅管理科學生參加橫濱2017國際調酒大賽，陳丁源（左2）獲特別賞。另兩位參賽同學為蘇韋綸（左1）、蔡威廷（右2），另名為學校行政人員吳漢俊。（記者黃明堂攝）

2017-10-16 15:55

［記者黃明堂／台東報導］台東專科學校餐旅管理科四年級4位學生到日本參加橫濱International Cocktail Competition 2017國際調酒大賽，陳丁源以剛戀愛的心情調製「love」，獲特別賞。

校方表示，此賽共有來自日本、新加坡、韓國及中華民國等4個國家75位好手參賽，東專有陳丁源、蘇韋綸、蔡威廷及蘇毅家等四位同學代表台灣參賽。

陳丁源將自身戀愛感受，在5分鐘內調製5杯創意酒，搭配Bols香甜酒、新鮮哈密瓜及野草莓，再加上現場切割之檸檬裝飾物，以速度、動作優美、穩定性、創意及創新取勝而獲獎，取名「love」，就是要使酸酸甜甜的味道融入其中，讓人有戀愛及幸福的感覺。

指導老師鄒慧芬主任表示，學生主要以課業為主，有了興趣且學業成績及格，老師們就會在課外給予指導，該四名學生一個多月的勤訓苦練，利用晚上及假日時間進行訓練，每天練習至少50到100次，過程很辛苦。

她說，選手雖然看起來是同樣及重覆的動作，但其中細節可不能隨便馬虎，從材料備置、器材準備、開始表演到結束，就能看出選手平日練習的紮實度及穩定性，同時也可以展現個人的風格、自信及語言的訓練，讓同學於競賽中切磋觀摩，累積經驗並增進實務能力。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆