9萬也不賣！ 他釣到稀有「黃金鱸魚」 當場霸氣放生

釣客們與「黃金鱸魚」合照。（圖擷自「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

2017-10-16 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前有屏東釣客釣到一尾重達約17、18斤重的稀有「黃金鱸魚」，即使有人願意出9萬元的高價表示想買來收藏，但他堅持不賣，選擇把魚放回海裡，此舉也讓網友大讚「不貪眼前利！功德無量！」、「這位大哥做了善事實屬不易」。

有網友在臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」PO出一段影片，並表示「有人喊價9萬收藏，釣客覺得難得有金色的鱸魚，直接放生。」影片中可見，數名夜釣的釣客聚集在岸邊，其中一名釣客釣到一條金色的鱸魚，只見他把釣魚線拆掉，接著抱起鱸魚要大家一起合照，還笑說「現場錄影放生啦，9萬不賺了！雖然我很欠，但大家開心啊，大家有福氣。」大家和鱸魚合照後，釣客也順利的把鱸魚放回海裡。

網友看到影片後也紛紛大讚這位釣客，「功德無量」、「為下一代台灣漁業生態保育，謝謝你。」、「感謝您放生大德、祝大哥身體健康」、「難得一見 更加珍貴 感謝釣友的放生」、「有福報」。

另外，據《中時電子報》報導，屏科大水產養殖系教授鄭文騰指出，這隻金色鱸魚應是黃化尖吻鱸，雖然台灣有很多繁殖尖吻鱸產業，但這種突變種算是很少見，目前台灣也還沒有人專門把黃化尖吻鱸飼養成食用魚。

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