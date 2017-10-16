斗南永安街路寬僅2.5米 地方爭取拓寬

斗南市永安街通往東外環一段約1公里長道路路寬僅2.5米，經常發生車輛會車時滑落邊坡意外。（記者黃淑莉攝）

2017-10-16 15:40

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南市永安街通往東外環一段約1公里長道路路寬僅2.5米，常有駕駛為會車滑落邊坡，縣議員蔡東富、斗南鎮代表會主席沈暉勛會同雲林縣府工務處長彭子程等人今天前往會勘，蔡東富表示，道路拓寬不僅行車更安全且能帶動地方發展。

上月底一輛自小客車不慎滑落永安街與東外環路口邊坡花生田，幸好只有車損，沈暉勛指出，該路段原是台糖小火車鐵軌，小火車停駛後成為道路方便農務進出，東外環興建後成為斗南街上5里里民前往斗六或是舊社、東仁等里民進出市區主要道路之一。

東仁里長簡裕展、北銘里長沈月美說，該道路進出車輛頻繁，尤其是上下班及上下課時，許多學生、上班族都行駛該道路，但因道路狹窄多次發生會車滑落邊坡意外，地方盼能拓寬。

蔡東富指出，接到地方陳情後他與妻子晚上騎機車前往了解，沒有路燈伸手不見五指，道路又狹窄，整段路騎得心驚膽顫，斗南鬧區對外最方便捷徑竟只有2.5米實在不可思議。

彭子程表示，該道路為斗南都市計畫區內現有道路，地方居民交通需求大，有必要改善，將協調台鐵釋放部分土地做接連改善，舊有鐵道部分會與台糖公司協調認養，把現有道路改善及拓寬。

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