蘭恩颱風增強中 對台影響機會不高

氣象局表示，蘭恩颱風要一直到周末才會北轉往琉球，影響台灣的機會不高，但由於到周末仍有一段時間，也不排除路徑可能有變化，因此須持續觀察。（圖由氣象局提供）

2017-10-16 14:27

〔記者吳柏緯／台北報導〕今年第21號颱風「蘭恩」於今天凌晨生成。氣象局預報員劉宇其表示，目前蘭恩颱風位在菲律賓東部海面，以每小時16轉9公里速度，緩慢向西北西移動，要一直到週末才會北轉往琉球，影響台灣的機會不高，但由於到週末仍有一段時間，也不排除路徑可能有變化，因此須持續觀察。

劉宇其表示，蘭恩颱風影響台灣的機會不高，但仍須觀察。反倒是從明天開始，東北風增強將為北部與東部地區帶來降雨，影響時間約持續一週。

由於上週輕颱卡努與東北風的「共伴效應」為台灣東部帶來豪雨並造成不少災情，有民眾擔心蘭恩可能帶來類似情況。

劉宇其表示，要形成共伴效應，颱風必須自台灣南方或東南方的海面經過，但按照目前觀測的路徑，蘭恩可能從台灣東部海面北上，因此並不會引起共伴效應。不過劉宇其提醒，若蘭恩按照這樣的路徑走，將可能延長北部與東北部的降雨情況。

根據氣象局的觀測，目前輕颱蘭恩仍持續「長大」，未來不排除可能增強為中颱，甚至是強颱。劉宇其表示，蘭恩未來變為中颱的機率很高，也不排除增為強颱。由於今年西太平洋生成最強的颱風就是剛好到達強颱的下限，因此若蘭恩增強為強颱，將成為今年西太平洋最強的颱風之一。