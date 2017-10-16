電影院興奮捕獲「野生宋芸樺」 他PO照卻讓網友傻眼

網友在電影院和夏于喬合照，卻把她誤認成宋芸樺。（圖擷自臉書社團「爆廢公社」）

2017-10-16 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕藝人宋芸樺因演出《等一個人咖啡》及《我的少女時代》爆紅，因外貌與身材和藝人夏于喬相似度極高，常常會有網友將兩人搞混。近日就有網友在花蓮電影院巧遇偶像，興奮合影後還在臉書「爆廢公社」上PO文炫耀，並表示「捕獲野生宋芸樺」，但其他網友一看照片卻傻眼了，因為照片裡的人其實是夏于喬而非宋芸樺！

近日夏于喬與是元介主演的新電影《老師你會不會回來》熱映中，勤跑宣傳的她日前現身花蓮某電影院，也和熱情的粉絲合影留念，但合照卻被網友PO上「爆廢公社」誤認成「野生宋芸樺」。

原PO貼出合照後立刻遭其他網友糾正，紛紛留言「是夏于喬吧」、「夏于喬看到你的po文，臉要歪了！你也太誇張了」、「傻傻分不清」、「不要這樣開人家玩笑」、「夏于喬本人看到這個文應該會傷心」、「宋芸樺她瘦了，瘦成夏于喬了」。但也有網友懷疑，原PO可能是搞笑的「這是一個梗」、「樓主是故意講反話的吧，這裡是爆廢」。

日前臉書粉絲專頁「垃圾文界的一位美少年」也曾PO出一張9宮格照片，上面都是夏于喬和宋芸樺，讓大家分辨誰是誰；而宋芸樺也曾上過「型男大主廚」與夏于喬同框合影，讓不少粉絲驚嘆「我真的分不出來誰是誰！」。