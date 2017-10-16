校友贊助 後壁國小全英文課後社團請來成大外籍師

後壁國小開辦全英文課後社團，邀請成功大學外籍博士生支援教學，提升偏鄉學童英文能力。（記者王涵平攝）

2017-10-16 14:38

〔記者王涵平／台南報導〕在校友白金梁、黃明儒贊助下，後壁國小開辦全英文課後社團，邀請成功大學外籍博士生支援教學，提升偏鄉學童英文能力。

白金梁、黃明儒是後壁國小第31屆校友，其中白金梁是社團經費主要贊助者，在中國經商有成，目前擔任蒸燴煮國際食品集團董事長，有鑑於英文的重要性，希望讓後壁國小學弟妹，有機會沈浸在全英語環境。

星期三的全英文課後社團，請成功大學協助支援外師，成功大學推廣教育中心主任賴啟銘教授表示，成功大學目前有3千位外籍生（全職生+兼職生），可以從現有外籍生找尋合適的外師。本學期由外籍博士生白明旭Sina擔任社團的指導老師。

社團主要培養學生聽、說、讀、寫日常生活之英語溝通能力及學習英語的興趣，Sina來自於伊朗，研究主題是腫瘤學，每次上課都從台南市區搭火車來後壁。Sina說，後壁是個很美麗的地方，人們也很親切，小朋友都很聽話，要再加強的是孩子們要多多開口說英語，講錯也沒有關係。

六乙莊宏凱覺得Sina老師講的英文，速度會放慢，跟一般英文課不同的是，全程都是使用英文，老師會問長大想要做的工作，喜歡的運動以及食物等。

六乙廖珮汝認為上課很有趣，教很多不同的句子，老師也會一個一個詢問，讓大家開口說英語。

後壁國小校長吳建邦表示，非常感謝校友白金梁、黃明儒贊助經費，以及成功大學推廣教育中心主任賴啟銘教授協助媒介外師，期待在眾人努力之下，提昇學生英語力。