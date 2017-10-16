「皮卡丘」躍上書法作品…讓人重新思考抓寶意義

台電彰化區處文書課長周益進，把「皮卡丘」躍上書法，書寫「精靈寶可夢」的社會現象。（記者劉曉欣攝）

2017-10-16 14:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真的沒看錯！書法作品卻用水墨畫上「皮卡丘」，提筆書寫創作者周益進強調，書法也要生活化，他用筆紀錄「精靈寶可夢」熱潮現象，整個作品要表達的意義是「警惕」！

周益進是台電彰化區處文書課長，多年來熱愛書法，獲邀參加彰化縣新港國小創校100週年校慶的校友藝文展，今天特別出席在伸港鄉公所4樓禮堂的開幕典禮。

周益進展出的書法作品當中，「皮卡丘」最為顯目，周益進強調，書法不能一成不變，在傳統底子，也要融入時代與生活，「皮卡丘」是時代產物，玩「精靈寶可夢」引發流行熱潮，他不只是畫出「皮卡丘」，更用書法與文字來寫下他的社會觀察。

周益進說，在他畫的「皮卡丘」底下，他寫著「玩物足以喪志，尋寶可否圓夢」等大字，再以小字寫著「什麼樣的社會，就會有什麽樣的pokemon文化，遊戲是面照妖鏡，會把社會加諸您的一切妨礙，您的自由，直接引發，玩此遊戲不能不重視這些問題的存在」。

周益進強調，「精靈寶可夢」曾引發熱潮，還因為抓寶引發交通問題，如今熱潮稍退，讓人們重新思考抓寶的意義，這就是他書寫的用意。