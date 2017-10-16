排污要收費！ 工廠、電廠PM2.5空污費明年開徵

2017-10-16 13:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕與健康息息相關的空污議題，一直為民眾所關心，環保署繼針對移動污染源提高隨油徵收空污費率後，今對於固定污染源也提出空污費率，預估一年可收到12億元。完整辦法將於年底前提出，最快於明年四月實施。

被世界衛生組織認定為一級致癌物的PM2.5，被懷疑與肺癌、慢性肺阻塞、中風等疾病相關，造成全台每年約6000人死亡，環團也長期關注並呼籲政府積極治理。環保署今年九月起特別針對移動污染源汽機車，提高空污費，汽油每公升增0.1元、柴油每公升增0.2元，但被環團批評是抓小放大，放任工廠電廠等移動污染源不管。

環保署表示，事實上各類空氣污染物都是呈現改善趨勢，像是二氧化硫近11年來改善了43%，PM10、二氧化氮、一氧化碳改善幅度也都達到30%，而PM2.5近三年改善17%，以2014、2015、2016三年AQI來說，大於100的比例分別為26.24%、21.52%、19.27%，逐年下降顯示管制工作有成效。

為更積極管制，環保署對排放管道含有PM2.5的固定污染源徵收空污費，季節上分成春夏及秋冬兩種費率，另也依製程分成三種級別。第一級是總懸浮微粒超過10公噸者，春夏時依防制區不同每公斤收36至40元、秋冬則是40至44元；第二級則是排放量在1公噸至10公噸間，春夏每公斤收32至36元、秋冬每公斤收36至40元；第三級則是排放量0.01公噸至1公噸間，每季收費450元。

環保署空保處長蔡鴻德也補充，不僅固定污染源排放空污會徵收，若其屬於堆置場或接駁點，也會徵收，費率在每季每公斤30元。除了總懸浮排放外，針對其中重金屬及有害物質，包括戴奧辛、鉛、鎘、汞、砷、六價鉻等，也會徵收。

環保署副署長詹順貴表示，環保署一直都很在乎固定污染源，沒有只抓移動污染源，因此相關研擬修法都在進行，相關完整收費辦法，預計在年底會提出，後續再進行召開公聽會等程序，實施日期最快是明年四月，慢的話則是七月。

根據環保署預估，台電、中鋼、台泥等都將是繳費大戶，總的來說，會有8000多家固定污染源被徵收空污費，包括工廠及電廠等等，一年估計可收取到12億元空污費。