桃園花彩節月底登場 推AR拍照app要你瘋打卡

桃園市長鄭文燦體驗AR拍照app。（記者陳昀攝）

2017-10-16 13:31

［記者陳昀／桃園報導］桃園市秋季賞花盛會「桃園花彩節」，28日楊梅區將率先登場，桃園市政府農業局今年規劃楊梅、蘆竹、中壢、大溪4主場，以及龍潭、平鎮和圓光寺3個副場，7個花區會展示各區代表的特色花卉，預計持續綻放到11月底，更推出AR擴增實境拍照APP，供民眾體驗真實花海和虛擬花海的拍照樂趣，上傳IG還可參加抽獎。

農業局指出，除了波斯菊、百日草、萬壽菊和向日葵等大片花海將接力盛開，每個花區也都安排不同主題，10月28日起跑的楊梅區以漸層花海為亮點，緊接著的蘆竹區鑽石型花海、中壢區的童話遊樂園花區、平鎮區的櫻花步道，以及圓光寺結合開山100周年打造的5米高風車，將同步在11月4日開展，龍潭區七彩波斯菊11月11日登場、壓軸的大溪花區則11月18日展開，將能欣賞到與百年古厝相伴的創意花田，各區花田也會結合大型裝置藝術。

桃園市長鄭文燦出席時表示，活動期間各區公所推出小旅行遊程，結合周邊休閒農場、古蹟景點、腳踏車巡禮等推出特色一日遊，市府也和花區周邊的飯店旅宿、休閒農場、餐廳美食及觀光工廠等推出花彩節專屬優惠，希望賞花民眾不要錯過一日遊的機會。

農業局指出，今年推出花彩節宣傳為電影「數不完的幸福」，並在粉絲團舉辦看微電影抽獎活動，活動詳情可查詢「2017桃園花彩節」臉書或官網。