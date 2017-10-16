東海路思義教堂有新身分 市府公告「市定古蹟」

東海大學知名路思義教堂有新身分「台中市定古蹟」。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-16 12:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學聞名國內外的路思義教堂，將有文資身分，台中市公府正式公告為「台中市市定古蹟」！東海大學也創下國內大學院校主動提報校園建物列文資的首例。

台中市文化資產處指出，東海大學今年3月主動向台中市政府提報，將路思義教堂、鐘樓、原藝術中心及衛理會館列入文化資產，經文資審議，市府9月26日公告指定「路思義教堂」及「鐘樓」為市定古蹟；另登錄「東海大學原藝術中心」、「東海大學衛理會館」為歷史建築，深化東海大學校園建築的歷史意義。

文資處指出，東海大學1955年創校，校內多棟建築別具意義及特色，為保護這些珍貴資產，東海大學今年初通過「校園文資保存及活化規劃委員會組織章程」，成立「校園文資保存及活化規劃委員會」，並經董事會決議提報路思義教堂、畢律斯鐘樓為市定古蹟，舊藝術中心和衛理會館為歷史建築，創下國內大學院校主動提報校園建物列文資的首例。

文資處指出，路思義教堂1963年完工，為著名建築師貝聿銘、陳其寬與張肇康等人合作設計，在結構、材料、空間、形式皆具創新表現，屬現代主義建築中鋼筋混凝土薄殼結構經典之作。

畢律斯鐘樓1966年落成奉獻，以東海首位會計長畢律斯女士命名，紀念她對學校的貢獻，鐘樓外貼與教堂相同的黃色琉璃面磚，形體簡潔，市定古蹟「路思義教堂及鐘樓」共同見證戰後外國宣教士在台設立大學之歷史發展。

至於歷史建築「東海大學原藝術中心」1962年完工，為陳其寬建築師重要設計作品之一，結合倒傘狀鋼筋混凝土的薄殼結構系統與傳統合院格局，巧妙地依著地形配置，形成既現代又富傳統意境的整合傑作。依地勢而建的階梯表演廳，朝向中庭方向可完全敞開，使表演活動開敞向內庭，在空間使用關係與彈性上都是絕佳典範，為東海大學創建前期的代表作品，具代表性且不易再現。

另外，歷史建築「東海大學衛理會館」同為陳其寬建築師設計，1963落成，依著河溝邊坡地配置，室內空間依地勢形成半層落差，兼顧自然通風對流效應，形成流暢又起落、豐富層次變化的效果。在結構材料、空間變化、基地配置及細部處理上皆有高明巧妙的設計創意，空間尺度溫馨合宜，為細緻且經典的教職員單身房間宿舍作品，呈現大學校園規劃與建築發展的歷史。

文資處指出，東海大學主動提報指定登錄校園重要建築為文化資產，堪稱學術界表率，除了見證戰後基督教宣教在臺的教育發展史，也樹立文化資產保存的良好典範。