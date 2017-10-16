高醫大校友總會理監事會改選落幕 藍傳盛可望出任新任理事長

高雄醫學大學校友總會理監事選舉出爐，藍傳盛團隊大獲全勝，他可望接任新任理事長。（記者方志賢攝）

2017-10-16 12:39

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學校友總會理監事昨晚改選，結果現任高市高醫校友醫師協會理事長藍傳盛團隊大獲全勝，46席理監事拿下45席，可望在22日召開理監事會上，一舉拿下理事長寶座。

高醫大校方與董事會近來紛爭不斷，校友扮演重要角色，新任理事長也牽動下任校長遴選，競爭激烈，藍傳盛外，高醫大名譽教授黃俊雄也出馬角逐理事長。

校友總會理監事昨在漢神巨蛋改選，人潮鼎沸，領票、投票隊伍大排長龍，從下午4點投票到晚間8點，共1676人出席投票，晚間9點多開票，動用電腦計票系統，晚間11點多，投票結果出爐，藍傳盛團隊在35席理事拿下34席，11監事全部囊括，取得壓到性勝利。

藍傳盛今上午也發聲明感謝高醫校友情義相挺，讓他的團隊大獲全勝，他說「雖然獲勝，也正是責任的開始，前面董事會改革的長路仍展現在前，亟需團隊繼續披荊斬棘，勇往直前。」

藍傳盛強調，校友都懐有高醫同樣的DNA，愛高醫的心是一致的，他期待選後拋開選舉紛擾，高醫人再度團結合作，共謀學校的進步發展，快速追上人家進步的腳步。

新任理事35人：藍傳盛、賴德仁、江博暉、林正泰、陳嘉輝、邱昭景、蘇文彬、翁林仲、張朝凱、陳相國、洪強修、吳順國、黃俊雄。黃湧澧、劉經文、袁璟樂、蔡爾輝、謝尚廷、林正仲、賴宗成、王燕燕、張育美、梁明聖、洪仁宗、楊士磐、江文舜、吳隆傑、李謀進、陳美杏、張瀞文、張淑真、洪玉珠、邱淑珍、石界智、洪子仁。

新任監事11人：黃鵬國、陳正興、吳孟憲、劉應炎、林工凱、傅世元、印憶恒、蘇家慶、陳裕清、葉明莉、徐嘉源。