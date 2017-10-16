清境農場3隻神祕造型柱 潛藏少數民族密碼

2017-10-16 12:38

〔記者羅添斌／南投報導〕退輔會清境農場日前完成部分設施整建，位在清境國民賓館前的3隻造型柱，由於色彩鮮豔，造型特殊，並以馬賽克磁磚組成少民族的圖騰符號，旅客看到之後都為之驚豔，紛紛向工作人員打聽，神祕的造型柱究竟藏有什麼祕密？

清境農場今天解密說，這是清境農場國民賓館的噴水景觀柱，在進行重新整修後於日前竣工，主要是為了彰顯農場在地多元化的族群融合意涵，因此挑選具有代表性原住民族的台灣賽德克族、大陸雲南哈尼族與傣族圖騰符號，以馬賽克磁磚貼繪於3隻造型柱上。至於哪隻造型柱代表哪個少數民族？農場工作人員笑說，請到現場來看，就知分曉。

清境農場說，賽德克族主要分佈在台灣中部及東部山區，賽德克族已正名為台灣第14個原住民族，偏好以白色為底，綴以小菱形紋的傳統服裝，尤喜紅黑藍等色，主要圖式為條紋、字紋與方格紋、三角形紋、菱形紋等幾何造型。

傣族的服飾淡雅美觀，既講究實用又具強烈的裝飾意味，崇尚中和之美的民族個性，為表現該族婀娜多姿的美態，特以藍色為基底，穿引鮮豔色彩線條來詮釋。

哈尼族則喜用自己染織的布做衣服，婦女們擅長挑花刺繡，於布上精心挑出回紋、幾何菱形、三角紋等組合，因此挑選該族紡織三角紋，並透過繽紛的條紋式豔彩意象來展示該族各種精緻的刺繡與裝飾物。

清境農場說，國民政府在民國38年撤退來台，但仍有一批遊擊隊持續在滇緬邊境奮戰長達11年之久，與當地少數民族建立密不可分的關係，並且與少數民族婦女結婚生子，民國50年撤退來台後，這些眷屬也隨即來台，包括有傣族、哈尼族、苗族、拉祜族、瑤族、佤族、布朗族、栗僳族等8個少數民族，清境在地的原住民則有泰雅族及賽德克族，以及閩南、客家與新住民等族群，在多元種族融合下，也讓清境地區呈現不同的文化風情。