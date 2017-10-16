i公益 台南問路店歡迎友善店家加入

台南問路店目前有品蓬咖啡、虱目魚主題館等友善無障礙餐廳，希望邀集更多友善餐廳或公益性質店家加入。（圖由南市觀光旅遊局提供）

2017-10-16 11:53

〔記者王涵平／台南報導〕臺南問路店店家審查，新增申請店家如有助於身心障礙者權益，將可優先成為南市問路店，南市觀光旅遊局歡迎公益性質店家加入，推廣友善旅遊服務。

台南問路店家數已達795家，店家據點遍及台南37區，其中超過500家可提供WIFI服務，具有英、日等外語服務也超過百家，問路店目前持續招募中，包含旅宿業、觀光遊樂業、地方文化館、便利商店、美食、伴手禮等觀光旅遊相關產業。

觀旅局表示，台南問路店目前共有品蓬咖啡、台南大飯店、虱目魚主題館、歐家蚵仔煎、諾亞方舟主廚餐廳等5家友善無障礙餐廳，希望邀集更多友善餐廳或公益性質店家加入，除可協助推廣台南友善無障礙環境，更希望藉由政府及民間業者資源互補，共同提供遊客便利旅遊諮詢服務，使問路店成為南市觀光發展的特色，而遊客的停留也促進在店家消費的可能。孔廟商圈府中街巷內的品蓬咖啡店長康仲豪表示，今年6月加入問路店後，由觀光旅遊局協助在店家門口設置問路店招牌，方便遊客辨識，並提供店家文宣架、文宣摺頁、觀光導覽地圖等旅遊服務設備，除了便利遊客至店內索取文宣，更拉近遊客與店家的距離，有助於提升遊客對店家與台南觀光樂園的認同感。