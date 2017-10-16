豪雨在新竹降雨不多 寶二水庫水位續降

新竹地區上週降雨不多，寶二水庫的水位持續下降。（記者蔡孟尚攝）

2017-10-16 11:50

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕卡努颱風及東北季風共伴效應上週給台灣多處帶來豐沛雨量，水情稍緊的新竹地區雖然也有降雨，但供水主力寶二水庫的集水區累積降雨量僅69.6毫米，所幸頭前溪的地表水水位稍有回升；自來水公司第3區管理處除了猛抽頭前溪水送往水庫儲存外，也爭取水多到要洩洪的石門水庫把水送來新竹。

根據水利署的觀測，寶二水庫的蓄水量在11日跌破8成，雖然從當天開始在水庫集水區也觀察到有降雨，但從11日到15日的每天降雨量加起來才69.6毫米，單日最高是13日的34.7毫米，蓄水量百分比也從11日的79.54％降到15日的77.56％，可以看出上週這波卡努颱風帶來的降雨並沒有讓寶二水庫的水位止跌回升。

但自來水水公司3區處分析，這波降雨有讓原本乾涸的頭前溪地表水水位回升，他們也盡量抽取溪水作為供水主力，甚至運到水庫儲存，所以寶二水庫的水位上週雖有下降，但下降幅度跟之前晴天比較起來已經小了很多。

自來水公司3區處也表示，上週桃園市降雨豐沛，石門水庫的水多到要洩洪，所以透過水利署聯繫石門水庫「北水南運」，以每天3到5公噸的量運到新竹來，增加新竹地區的儲備蓄水。