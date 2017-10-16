石虎花車奪人氣王 卓冠廷今晚送雞排

2017-10-16 11:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市石虎花車得到國慶花車人氣王，台中市長林佳龍今天接受媒體訪問時表示，透過花車嘉年華及人氣王票選，不僅將台中花博行銷出去，更讓大家認識保育類動物石虎，也創造市民認同感、光榮感。另外，市府新聞局長卓冠廷將兌現承諾，今晚在台中市政府廣場發放300份雞排及珍珠奶茶，5點半開始發號碼牌。

台中市政府為迎接明年世界花博打造的「2017石虎同慶」花車，在國慶花車網路人氣票選中，以4.6萬個讚拔得頭籌，遙遙領先台北市的熊讚花車。

林佳龍表示，他上任後，在花博原定后里展區內發現保育類動物石虎的蹤跡，為保留石虎棲地，市府毅然決然縮小后里展區範圍，並增加另2個展區，台中花博共有3個展區，創下花博會有史以來的紀錄。而台中花博吉祥物由石虎家族及歐米馬擔綱，是傳遞保育生態、永續發展理念的最佳代言人，此次國慶花車嘉年華網路票選活動，也讓更多人瞭解台中花博蘊含的精神。

林佳龍也說，石虎花車與熊讚花車在票選活動最後3天出現拉鋸戰，雙方曾一度打平，後來互有領先，石虎花車眼看就要被追過，「看奧運球賽都沒這麼刺激」，由於保育石虎的故事很美麗，石虎花車按讚數大增，他也感謝中部縣市民眾的挹注，石虎目前全國僅存數百隻，在苗栗、南投、彰化等地都曾出現，台中花博的理念，已是中部區域、甚至全台保育生態的共同願景。

卓冠廷為了幫石虎花車衝票，前天深夜在PTT發「祭品文」，只要石虎花車得到人氣王，他就送300份雞排及珍珠奶茶，並由林佳龍自費買單。卓冠廷今晚將履行諾言，在台中市政府廣場靠近文心樓處發放雞排及珍奶，5點半開始發號碼牌、6時依號領取，花博吉祥物也將出現向大家謝票。