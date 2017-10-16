不要再起爭議啦！泰國旅遊禁忌大公開 別白目踩泰國人地雷

台灣人喜歡去泰國旅遊，但為了避免因兩國文化差異引發誤會，「泰友趣」分享泰國旅遊禁忌供網友參考。（泰有趣授權）

2017-10-16 12:36

〔影音新聞／綜合報導〕台灣女主播赴泰國旅遊爆發「洗霸王頭」事件，一行人因為不了解泰國洗頭普遍洗冷水，加上現場價錢和預約時說好的價錢不一樣，想離開不洗，卻引發店家不滿並拍攝影片上傳，連日來引發網友關注，事後她趕緊道歉消毒，並為對當地的民情不夠了解致歉。

事實上，泰國便宜又好玩，加上泰國人普遍熱情友善，所以一直是台灣人出國旅遊時的熱門選項，但是俗話說，要入境隨俗，再怎麼樣好客的人，如果被「踩雷」還是會生氣的喔！

泰國旅遊達人「泰友趣」最近就拍影片，分享去泰國旅遊時別做的事情，除了最基本的「不要摸泰國人的頭」、「小費不要給零錢」之外，還列了10項禁忌，因此台灣人遊泰時要注意，以免因為風俗民情的不同而引發誤會，破壞旅遊的興致！

第一項：不要用紅筆簽名 ，因為泰國人離開世界後，會用紅筆在棺材寫上姓氏，所以不要用紅筆簽名，會嚇到泰國人。

第二項：不要亂玩牌 ，因為泰國禁賭，就算你在酒店房間裡面也不要玩牌或打麻將，就算沒賭博，也可能被警察叫到外面問話。

第三項，不要亂拜廟 ，泰國跟台灣一樣，除了陽廟之外，也有不少的陰廟，如果是不知道的廟宇，在膜拜之前最好先問一下當地人。

第四項，不要亂抽菸 ，由於泰國是力求禁菸的國家，他們也認為菸味薰到別人是很不禮貌的事情，在泰國玩時會發現，尤其公共場所，很少會看到有人抽菸。

第五項，不要亂買酒 ，泰國晚上12點以後禁止賣酒，重要佛教節日也會禁止賣酒。

第六項，不要亂拍照 ，泰國有些景點或是寺廟是禁止拍照的，入口標示要記得看一下，然後特別是給僧侶拍照，一定要經過對方的同意才行，另外，因為泰國人相信門檻有神，所以有的人會踩在門檻上拍照，腿看起來比較長，這也是被禁止的！

第七項，泰國嚴格禁止在海灘撿石頭、貝類、海洋生物 、尤其海洋生物拿起來拍照也不行，也不能餵海魚。

第八項，不要亂囤黃金 ，有的婆婆媽媽到泰國，看到黃金很便宜就狂掃，但是台灣黃金純度999，泰國只有96，所以除非是喜歡設計感買來佩帶，否則要投資還是要做功課。

第九項，不要亂穿衣服 ，大家都知道到佛寺要穿有袖上衣、長裙長褲，但是有些人會忽略，一些高檔餐廳或是空中酒吧有「Dress Code（服裝規定）」，前往之前最好先上網確認一下，不要穿個吊嘎涼鞋就走進去，至少也要穿有袖上衣、長裙長褲加包鞋，以免敗興而歸。