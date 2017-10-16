台鐵票價喊漲 賀陳旦：言之過早

2017-10-16 12:23

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵票價「凍漲」22年，傳出將於明年2月農曆春節前調漲，交通部長賀陳旦今在立委質詢下表示，票價調漲言之過早。

外傳交通部已敲定分階段漲價，第一階段鎖定使用電子票證通勤族，現行9折優惠縮水為95折，衝擊每天40萬通勤旅次、漲幅5.6%，平均每人每月得多支出150元。

立委鄭寶清今天在立法院交通委員會質詢時表示，台鐵票價22年未調漲，調漲前應做好服務。立委李昆澤表示，台鐵多收一塊錢都是天大地大的事，火車票確實要漲，但外界對於漲價仍有討論空間，也應有相關配套。立委趙正宇也說，今年郵資漲、機場服務費也漲，如今台鐵也要漲，要求交通部務必嚴格把關。

交通部長賀陳旦表示，交通部一直未排除台鐵提出調整票價研究主張，並非事出意外，台鐵票價22年未漲，也持續做各種方案建議，目前票價研究案才剛送進交通部，將循行政程序並請學者專家嚴審後，報行政院核定，尚未定案。

他也說，台鐵應優先落實電子票證，且無論票價調漲與否，票務服務本身都要改善，讓外界感受台鐵有所努力，方能談票價，在合理期待與服務提升下進行。

台鐵局長鹿潔身說，基本費率調整仍在討論，沒有明確時程，按行政程序報交通部、行政院核定後，包括程式修正、教育訓練等，預估尚須5個月時間。

針對台鐵喊漲，賀陳旦受訪時坦言，台鐵一直提出需求，樂於見到提出有創意且能改善服務的方案，目前方案送進交通部，會按照程序內部審查並與專家學者廣泛討論，再向行政院報告。依照過去經驗期程將推到明年，漲幅言之過早。

他強調，電子票證應與轉乘優惠結合，並與實施廣度與期程有關，台鐵提出不只一個方案，但檢討優惠折扣尚未定案，將以最嘉惠民眾方向進行。他也重申，轉乘優惠落實與改善票務系統兩項服務都做好，才能協助爭取社會認同。

賀陳旦也說，過去台鐵提出方案僅為完全回應22年成本項目，但時空環境變化許多，且包括高鐵、北捷票務系統，不完全從成本角度看，而是看使用者習性，例如經常使用給予折扣較大，觀念上也應該反映，符合民眾使用真實情況。