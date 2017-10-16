媽祖昇天祭 席開百桌傳統美食

2017-10-16 11:25

［記者陳昀／桃園報導］「媽祖昇天祭」及馬祖文化美食節28日將在八德區文昌休閒公園登場，除了傳統的祭典活動，也推出席開百桌的千人食福宴，今天在記者會上曝光菜色，包含繼光餅、炒粗米粉、炸鰻魚、柦菜湯等傳統美食，因為一桌優惠價1500元，消息一出已被秒殺9成。

「媽祖昇天祭」以馬祖天后宮分香來台的閩臺宮媽祖為主神，從接駕、會香、敬天拜后、燒馬糧、祈福風燈、遶境等儀式及祭祀大典，都依循馬祖的祭祀古禮進行，並邀請當地分香來台的各個宮廟，聯合展出馬祖獨特的神轎「乩陣」。

桃園市政府副秘書長邱俊銘指出，今年媽祖昇天祭和馬祖文化美食節結合，白天舉辦昇天祭，晚上則是千人食福宴，所有食材都是從馬祖空運來台，這次千人食福宴席開100桌，由於1桌從3500元優惠至1500元，目前訂桌率已9成，民眾可電洽訂桌專線：（03）373-1561，如果沒訂到，一旁還有其他馬祖美食可供品嚐。

桃園市觀光旅遊局表示，當天現場將設置馬祖文化走廊，除了布置馬祖代表性的藍眼淚及傳統文化意象，也提供馬祖特有的擔包習俗體驗、北海坑道搖櫓體驗，以及八八坑道高粱酒品嘗、闖關小遊戲，成功闖關即可獲得限量媽祖平安鑰匙圈，現場更提供媽祖平安錢，詳情可查詢桃園觀光導覽網或愛ㄑ桃粉絲團。

  • 席開百桌的千人食福宴包含繼光餅、炒粗米粉、炸鰻魚、柦菜湯等傳統美食。（記者陳昀攝）

    席開百桌的千人食福宴包含繼光餅、炒粗米粉、炸鰻魚、柦菜湯等傳統美食。（記者陳昀攝）

  • 桃園市媽祖信仰協會理事長游建雄、桃園市馬祖同鄉會理事長林禮忠用擔包將馬祖禮餅送給桃園市政府秘書長邱俊銘，擔包是馬祖當地慶祝喜事的傳統儀式。（記者陳昀攝）

    桃園市媽祖信仰協會理事長游建雄、桃園市馬祖同鄉會理事長林禮忠用擔包將馬祖禮餅送給桃園市政府秘書長邱俊銘，擔包是馬祖當地慶祝喜事的傳統儀式。（記者陳昀攝）

  • 席開百桌的千人食福宴包含繼光餅、炒粗米粉、炸鰻魚、柦菜湯等傳統美食。（記者陳昀攝）

    席開百桌的千人食福宴包含繼光餅、炒粗米粉、炸鰻魚、柦菜湯等傳統美食。（記者陳昀攝）

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