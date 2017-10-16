媽祖昇天祭 席開百桌傳統美食

2017-10-16 11:25

［記者陳昀／桃園報導］「媽祖昇天祭」及馬祖文化美食節28日將在八德區文昌休閒公園登場，除了傳統的祭典活動，也推出席開百桌的千人食福宴，今天在記者會上曝光菜色，包含繼光餅、炒粗米粉、炸鰻魚、柦菜湯等傳統美食，因為一桌優惠價1500元，消息一出已被秒殺9成。

「媽祖昇天祭」以馬祖天后宮分香來台的閩臺宮媽祖為主神，從接駕、會香、敬天拜后、燒馬糧、祈福風燈、遶境等儀式及祭祀大典，都依循馬祖的祭祀古禮進行，並邀請當地分香來台的各個宮廟，聯合展出馬祖獨特的神轎「乩陣」。

桃園市政府副秘書長邱俊銘指出，今年媽祖昇天祭和馬祖文化美食節結合，白天舉辦昇天祭，晚上則是千人食福宴，所有食材都是從馬祖空運來台，這次千人食福宴席開100桌，由於1桌從3500元優惠至1500元，目前訂桌率已9成，民眾可電洽訂桌專線：（03）373-1561，如果沒訂到，一旁還有其他馬祖美食可供品嚐。

桃園市觀光旅遊局表示，當天現場將設置馬祖文化走廊，除了布置馬祖代表性的藍眼淚及傳統文化意象，也提供馬祖特有的擔包習俗體驗、北海坑道搖櫓體驗，以及八八坑道高粱酒品嘗、闖關小遊戲，成功闖關即可獲得限量媽祖平安鑰匙圈，現場更提供媽祖平安錢，詳情可查詢桃園觀光導覽網或愛ㄑ桃粉絲團。