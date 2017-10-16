清境農場萌萌噠 高山美景令人喊愛

清境農場羊咩咩秀深受大人小孩歡迎。（記者羅添斌攝）

2017-10-16 11:36

〔記者羅添斌／南投報導〕時序進入金秋時節，又是到高山農場走一回的時候了，位在南投、海拔1750公尺的清境農場，10月中旬過後分別有「火把節長街宴」，迎來獼猴桃產季之外，農場場區美景處處，讓人不禁高喊：太可愛了！

清境農場是退輔會所屬的幾個高山農場之一，場長簡世峰今天說，每年10月是清境農場的獼猴桃產季，10月下旬將首度推出有機獼猴桃的採果樂體驗，不但可親自體驗採摘獼猴桃的樂趣，現場也有專業導覽解說獼猴桃的生長過程與採果技巧，最後還可以品嚐獨家有機奇異果酵素。

清境農場過去為人樂道的是農場的綿羊秀及馬術秀，簡世峰說，農場近年來加入各項的DIY活動，更是深受大人小孩的歡迎，像是將清潔消毒過後的羊毛，DIY填充到羊咩咩娃娃內，變得極為膨鬆萌麗，非常具有療癒效果，這可是全台唯一的羊毛DIY活動。

此外，簡世峰說，農場也推出能夠體驗茶農生活的茶葉品茗DIY活動，可以一次品茗不同品種的高山茶，讓旅客了解台灣最高海拔五大茶區生產的高山烏龍茶所具有的特色。

清境農場自本週起，接連有「長街宴」、獼猴桃DIY採果活動以及火把節等活動，年底則有全國最高跨年的「清境雪季跨年晚會」、2月還有可愛軟Q的綿羊在旅客身邊走透透的「奔羊節」活動，簡世峰說，清境農場具有多元豐富的旅遊型態，活動一波接著一波，非常適合孝親及親子活動，歡迎1到99歲的旅客一起漫遊享樂清境農場。