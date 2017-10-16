抓蛇是做功德？前消防署官員怒批「希望護理師看病嗎？」

2017-10-16 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德日前在接受質詢時，談到消防員幫忙民眾捉蛇捕蜂「是作功德的事情」引發外界議論。而這也讓消防署災害管理組前組長林金宏憤怒地在臉書上發文質問賴清德，「希望護理師幫你看病嗎？」

林金宏在臉書粉絲專頁「林金宏的消防天地」上發文表示，他心中很納悶國家的行政院長對任務分工的看法，為什麼不是專業考量，而是功德取向，並質疑為什麼不願意讓能做得更好的農政單位來捕蜂抓蛇，好讓民眾安全更有保障，卻反而認為應該由消防隊來幫忙？林金宏更以護理師為例，他假設如果院長有一天生病到了醫院後，醫院派個護理師來幫忙看病，這樣合理嗎？他強調護理師的職責不是看病，如果派護理師去看病就是漠視病人權益，也是對護理師專業的一種污辱及折磨，同樣消防隊的專業也不是捕蜂抓蛇，消防隊職責是救民水火，主張消防隊應該捕蜂抓蛇，同樣是漠視民眾權益，也是對消防隊專業的污辱及折磨。

時代力量立委徐永明13日在立法院質詢時就指出，消防人員除了本業工作外，有時還需幫忙民眾捕蜂捉蛇，這類案件1年就有10萬件，也讓消防員大感吃不消。林金宏也呼籲，政府施政不應該只求事情有人做就好，而是要把事情做好，「如果您認同專業分工才能把事情做好，請支持讓農政單位去做捕蜂抓蛇除害，讓消防隊專心救人救災。」