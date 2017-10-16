一年一聘大專職員 國私立大學達1.5萬人

2017-10-16 11:13

〔記者林曉雲／台北報導〕高教工會今天召開記者會，秘書長陳政亮表示，全國各大專校「編制外」職員，早已適用《勞基法》多年，但根據工會估計，全國各大專校院的編制外職員總數竟仍高達約15000人，亦即有近半數職員是屬於編制外，國立大學編制外職員約有8000人，占公校職員總數的6成；私立大學的編制外職員約有7000人，占私校職員總數4成。

陳政亮表示，各大專院校校方違法濫用「一年一聘」的問題，終於在大學職員與高教工會的檢舉、爭取之下有了改變，今年年初，高教工會世新分部長年被校方濫用「一年一聘」的編制外「約聘」職員，透過工會提出了勞檢申訴，台北市勞動局勞動檢查，確認世新大學「違反勞基法第9條第1項」，繼續性工作應為不定期契約之規定，自今年8月1日起，世新大學依法改正長年違失，全面與校內所有編制外約聘職員簽訂未明定「聘約終止時間」的不定期契約。

高教工會執行秘書陳炯廷指出，絕大多數的「編制外職員」，是擔任各處室、組別、中心的辦事員、系所秘書、諮商中心導師等工作，普遍不是年度聘約到期後，校方就不再有人力需求的「繼續性工作」，但卻遭受到校方濫以「約用」或「約聘」等名義與其簽訂一年一聘的定期契約。

陳政亮也表示，根據工會蒐集到「公私立大專校院編制外職員勞動權益」問卷資料顯示，除了世新大學以外，許多知名大學，例如政治大學、台北大學、陽明大學、暨南大學、淡江大學、中原大學、長庚大學，也都長年濫用一年一聘。

陳炯廷指出，一年一聘對於工作權的損害，連帶也會惡化、壓低編制外職員整體的勞動條件，由於擔心「明年可能不被續聘」，以至於許多編制外職員，面對校方各種不合理、不合法的勞動條件時，往往只能被迫選擇接受、隱忍，根據各大專校院職員的回應，學校除「濫用一年一聘」，其他違反勞動法令的事項，還包括「沒有一例一休」、「超時工作」、「加班沒有加班費」、「被要求強制補休」、「未依年資給予法定特休假」等。

高教工會呼籲大學校方別當「慣老闆」，教育部也不該放任大學淪為「血汗大學」，各大學應立即改善濫用一年一聘等違反《勞基法》缺失；勞動部及各地方勞動主管機關，應針對大專校院進行專案勞檢，高教工會亦將協助各大專校院職員爭取應有權益。